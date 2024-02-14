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بينهم طفلان.. ارتفاع حصيلة الشهداء في جنوب لبنان إلى أربعة

منذ ساعتين
غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

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قال مصدران أمنيان لرويترز إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب نحو 10 آخرين (الأربعاء 14-2-2024) في قصف إسرائيلي لقرى في جنوب لبنان ضمن تكثيف إسرائيل قصفها ردا على إطلاق صواريخ من لبنان.

وقال المصدران إن امرأة وطفليها لاقوا حتفهم في قصف إسرائيلي لقرية الصوانة. وقالت حزب الله إن قصفا لبلدة أخرى أسفر عن مقتل أحد مقاتليها.

وقالت المصدران إن 11 شخصا أصيبوا في أنحاء الجنوب وإن حجم الأضرار “هائل”.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إنه كان يرد على إطلاق صواريخ عبر الحدود من لبنان. وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن وابل صواريخ انطلق من لبنان أدى إلى مقتل امرأة إسرائيلية وأصاب أيضا قاعدة عسكرية وعدة أشخاص اليوم الأربعاء.

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطاب أذاعه التلفزيون أمس الثلاثاء إن الحزب لن يتوقف عن تبادل إطلاق النار ما لم يتم التوصل إلى إطلاق نار كامل في غزة.

وقال “عندما يقف إطلاق النار في غزة سنوقف إطلاق النار في الجنوب”.

وأدى القصف عبر الحدود إلى مقتل نحو 200 شخص في لبنان، من بينهم أكثر من 170 من مقاتلي حزب الله، بالإضافة إلى 10 جنود إسرائيليين على الأقل وبعض المدنيين الإسرائيليين. كما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص في البلدين.

    المصدر :
  • رويترز

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