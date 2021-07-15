بينيت: حزب الله يعرض مواطني لبنان ومستقبلهم للخطر

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، على أن حزب الله بتوجيهات من إيران يعرض مواطني لبنان ومستقبلهم للخطر، وقال: “لدينا ولديهم عدو مشترك وهو حزب الله وإيران”.

وأضاف بينيت: إن دولة لبنان تنهار مثل كل الدول التي تفرض إيران سيطرتها عليها وتتحصن فيها، وكل ما تمسه إيران يدمر”، محملا ً “حزب الله” وإيران المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية في لبنان.

وكان بينيت قد صرح في وقت سابق بأن إسرائيل تتابع من كثب تطورات الأوضاع في لبنان، محملا إيران المسؤولية عن الأزمة.

بدورها، نقلت وسائل إعلام عبرية عن قادة في الجيش الإسرائيلي، تأكيدهم استعداد الجيش لفرضية انهيار الدولة اللبنانية خلال الفترة المقبلة، مشددين على ان قادة الجيش يتعاملون بجدية مع دراسة خيارات مواجهة ذلك السيناريو، تزامناً مع اشتداد الأزمتين السياسة والاقتصادية.

ورجح القادة العسكريون الإسرئيليون أن يتجه حزب الله إلى محاولة احتواء الأزمة في بلاده تجنبا لسناريو الانهيار، مع تجنب خوض تصعيد عسكري مع إسرائيل.

تزامناً، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن إسرائيل لديها كافة الإمكانيات والاستعدادات لمواجهة ميليشيات حزب الله اللبناني، الذي وصفه بانه عدو مشترك لإسرائيل وللشعب اللبناني، متهماً الميليشيات بالعمل وفق الأوامر الإيرانية التي تعرض اللبنانيين ومستقبلهم للخطر، على حد وصفه.

وأشار بينيت إلى أن حكومته لن تسمح لأي دولة أو أي تنظيم “إرهابي” بتهديد أمن إسرائيل ومواطنيها، في إشارة إلى حزب الله والنظام الإيراني.

يذكر أن لبنان يشهد منذ سنوات أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، لا سيما مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، حيث كشفت مصادر بحثية أن ديون لبنان تجاوزت معدل دخله لأربعين سنة قادمة.