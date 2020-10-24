بين الإهمال والتقصير.. الحرائق تلتهم أحراج لبنان

حرائق في عدة بلدات في لبنان

أخمد عناصر ومتطوعو الدفاع المدني حريقين في خراج بلدة القبيات: الحريق الأول التهم أعشابا يابسة وامتد ليطال أشجارا من الصنوبر، الحريق الثاني أتى على مساحة من الأرض العشبية اليابسة.

كما أخمد عناصر ومتطوعو الدفاع المدني حريقا اندلع في بلدة حيزوق العكارية، التهم مساحة من الأرض العشبية اليابسة وأشجارا متنوعة.

كما شبّ حريق في بستان زيتون وأعشاب على أوتوستراد الشماع في صيدا، حيث غطت سحب الدخان سماء المنطقة، وسط تخوف من توسع الحريق في ظل الرياح الخماسينية، وقربه من المباني السكنية ومحطة وقود في المكان.

وأخمد عناصر الدفاع المدني في المنية حريقاً اندلع في بؤرة مخصّصة لتجميع قطع السيارات المستعملة، وامتدّ ليطال إطارات سيارات غير صالحة للإستعمال وأعشاباً يابسة، واستطاعوا السيطرة عليه ومنع تمدّده واقترابه من المناطق السكنية.

يشار إلى أن حريقاً كبيراً اندلع ليلاً في جوار محميّة بنتاعل في جبيل، وقضى على مساحاتٍ خضراء كبيرة كما هدّد المنازل وحرق بعض السيّارات. وعمل الدفاع المدني طيلة الليل على إخماده، كما تواصِل عناصره العمل على تبريد المساحة التي احترقت خشية اندلاع الحريق من جديد.

بدوره توجه رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل المختار ميشال جبران الى كافة مخاتير القرى والبلدات في القضاء للتنبه من مخاطر إشعال النيران في هذه الفترة من السنة، وتبليغ القوى الأمنية بحال إفتعال الحرائق، كما تنبيه المزارعين وأصحاب الأراضي من إحراق الأغصان بعد تشحيل الأشجار خصوصاً في موسم الزيتون.