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بين التعميمين 158 - 151.. ماذا قال سلامة؟

4 - أكتوبر - 2021
رياض سلامة

رياض سلامة

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ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا مساء اليوم، ضم وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك للبحث في موضوع خطة التعافي الاقتصادي التي يعمل مصرف لبنان على وضعها تمهيدا لمناقشتها قريبا.

وفي خلال الاجتماع، اشار حاكم مصرف لبنان الى ان “التعميم 158 الذي اصدره المصرف المركزي يجيز لاصحاب الودائع بالدولار سحب 400 دولار شهريا وبموازاتها 400 دولار اخرى، ولكن بالليرة اللبنانية على سعر 12 الف ليرة للدولار الواحد”.

ولفت سلامة إلى أن “من يستفيد من التعميم 158 يمكنه ايضا الافادة من التعميم 151”.

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