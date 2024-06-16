بين الحوار والتشاور.. كيف ينظر التيار الوطني الحر إلى علاقته مع "الحزب"؟

اعتبر المستشار السياسي لرئيس التيار الوطني الحر أنطوان قسطنطين، في تصريح له، أن لبنان “أمام واقع واضح فإسرائيل تواجه مأزق وتريد أن تدافع عن نفسها بالمزيد من العنف، من دون أن يستبعد شن إسرائيل لمزيد من الحروب ولكن في لبنان هناك حسابات مختلفة امام سلاح المقاومة”.

وأكد قسطنطين في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن “الولايات المتحدة لا تريد ان تتوسع الحرب في المنطقة ولا تريد ان يتحول جنوب لبنان الى ساحة معركة إنما تريد شرق أوسط مستقر”.

وعن العلاقة بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، شدد قسطنطين على أن “الخلاف السياسي على المسألة الرئاسية بدأ قبل حرب غزة وما قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون”.

وعن خوض الحرب في 7 تشرين، لفت قسطنطين إلى أن “التيار اعتبر أن هذه الحرب حق لفلسطين ويجب الدعم ماديًا ومعنويًا ولكن من دون فتح الجبهة في الجنوب”.

وفي الملف الرئاسي، أكد قسطنطين أن “التيار منفتح أمام أي حل لإنهاء الشغور الرئاسي”، معتبرًا أن “انسحاب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من المعركة الرئاسية يأتي تسهيلا للانتخاب والتوافق.

وعن السجال بين التيار والقوات اللبنانية، دعا قسطنطين إلى عدم المزايدة في المواقف”.

وقال قسطنطين: “رفضنا فكرة طاولة الحوار على مثال طاولة 2006 ولكن التيار مع فكرة التشاور بهدف الذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية وإذا لم ينجح التشاور نحن مع فتح جلسات انتخابية لحين انتخاب رئيس”، ووضع قسطنطين موافقة التيار على لحوار في إطار محاولة الفريق الآخر للعرقلة.