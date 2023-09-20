الأربعاء 5 ربيع الأول 1445 ﻫ - 20 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بين الصحو واحتمال الأمطار.. ماذا يحمل طقس الأيام المقبلة؟

منذ ساعة واحدة
طقس لبنان

طقس لبنان

A A A
طباعة المقال

تسيطر أجواء متقلبة قليلًا بين الصحو واحتمال أمطار رعديّ لكن محلية اليوم، مع استقرار نسبيّ في درجات الحرارة لتعود وترتفع الحرارة أواخر الأسبوع.

وفي تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأربعاء: غائم إجمالًا مع احتمال مطر رعدي محلي غير شامل، بخاصة على الجبال الشمالية والمناطق الشرقية بعد الظهر، الحرارة: : بين ٢٢ و٣٠ ساحلًا وبين ١٢ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٥ على الـ ١٠٠٠ متر. الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا ومعتدلة أحيانا، وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الخميس: طقس مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٢ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية نهارًا ضعيفة ومعتدلة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الجمعة: طقس مستقر مع ارتفاع الحرارة وتتراوح بين ٢٢ و٣٢ ساحلًا وبين ١٤ و٣٤ بقاعًا وبين ١٦ و٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية نهارًا ضعيفة ومعتدلة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب سيمون أبي رميا
    أبي رميا إلى مرسيليا.. وترقّب لاتفاقيّة تعاون!
    غياث يزبك
    يزبك لمولوي: "الحطّاب القبضاي" يُهدد بمنشاره مستقويًا بحزب الله
    العنف الأسري - تعبيرية
    أرقام صادمة.. كم بلغت حالات العنف الأسري خلال شهر آب؟

    الأكثر قراءة

    قصر داهش
    فيديو.. ليس جناً ولا عفريتاً لكنه يفعل ما هو أغرب ويعرفه كبار السن في بيروت!
    مبنى صندوق الضمان
    اعتصام أمام مركز الضمان الرئيسي.. ما هي أبرز المطالب؟
    أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد -أرشيفية
    أمير قطر يُحذّر: الخطر أصبح محدقًا في لبنان!