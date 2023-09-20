بين الصحو واحتمال الأمطار.. ماذا يحمل طقس الأيام المقبلة؟

تسيطر أجواء متقلبة قليلًا بين الصحو واحتمال أمطار رعديّ لكن محلية اليوم، مع استقرار نسبيّ في درجات الحرارة لتعود وترتفع الحرارة أواخر الأسبوع.

وفي تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأربعاء: غائم إجمالًا مع احتمال مطر رعدي محلي غير شامل، بخاصة على الجبال الشمالية والمناطق الشرقية بعد الظهر، الحرارة: : بين ٢٢ و٣٠ ساحلًا وبين ١٢ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٥ على الـ ١٠٠٠ متر. الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا ومعتدلة أحيانا، وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الخميس: طقس مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٢ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية نهارًا ضعيفة ومعتدلة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الجمعة: طقس مستقر مع ارتفاع الحرارة وتتراوح بين ٢٢ و٣٢ ساحلًا وبين ١٤ و٣٤ بقاعًا وبين ١٦ و٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية نهارًا ضعيفة ومعتدلة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.