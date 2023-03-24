بين الصحو والأمطار.. استعدّوا لمنخفض جويّ!

يؤثر طقس متقلّب بين الصحو واحتمال أمطار محليّة على لبنان اليوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتبقى فوق المعدلات مع تواجد غبار خفيف في الجو، لتعود وتنخفض الحرارة غدًا السبت بالتوازي مع منخفض جوي سيتمركز شمال البحر الأحمر يؤثر على لبنان مع انخفاض الحرارة وأمطار وثلوج على الجبال العالية جدًا.

تفاصيل طقس اليوم الجمعة:

غائم إجمالًا مع احتمال أمطار رعدية محلية بعد الظهر، تتركز جبلًا وفي الداخل. الحرارة ساحلًا ١٥ و٢٤ درجة، بقاعًا بين ٨ و٢٢ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٢ و١٩ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

السبت: غائم إجمالًا ومغبر قليلًا مع تساقط أمطار رعدية محلية وثلوج على الجبال العالية ٢٢٠٠ متر والحرارة تنخفض خصوصًا بعد الظهر، وتتراوح بين ١٣ و٢٢ درجة ساحلًا، وبين ٦ و١٨ درجة بقاعًا، وبين ١٠ و١٥ على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.

الأحد: غائم إجمالًا مع تساقط أمطار رعدية محلية وثلوج على الجبال العالية ٢٠٠٠ متر فجرًا ثم ٢٢٠٠ متر نهارًا، والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و١٩ درجة ساحلًا، وبين ٥ و١٤ درجة بقاعًا، وبين ٨ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.