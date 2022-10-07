الجمعة 11 ربيع الأول 1444 ﻫ - 7 أكتوبر 2022 |
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بين الصحو والأمطار... كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

منذ 5 دقائق
الطقس

الطقس

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يؤثر طقس خريفي متقلب بين الصحو واحتمال الامطار على لبنان مع استمرار الانخفاض التدريجي بدرجات الحرارة نتيجة كتل رطبة تتمركز فوق تركيا.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الجمعة:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٨ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٥ و ٢٣ درجة.
٢- الجو : غائم جزئياً مع تشكل ضباب بعد الظهر واحتمال امطار محلية شمالا بعد الظهر
٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

السبت : غائم جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال مع تساقط مطر محلية خاصة على المناطق الغربية وبين ساعات الظهر والمساء والحرارة وتتراوح بين ١٩ و ٢٥ درجة ساحلا ٩ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

الاحد : غائم جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال مع احتمال تساقط امطار محلية صباحاً والحرارة وتتراوح بين ١٩ و ٢٥ درجة ساحلا ٩ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

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