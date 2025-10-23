بين تشرين وتشرين "صيف ثاني".. إليكم مستجدات الطقس!

يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تحت تأثير كتل هوائية دافئة نسبياً تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية، حتى يوم الجمعة حيث تنخفض وتعود الى معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين ٢١ و٢٩، في طرابلس بين ٢٠ و٢٨ درجة وفي زحلة بين ١٣ و٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: صافٍ مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة، يتحوّل خلال الليل الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة.

الجمعة: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصاً على الجبال والداخل لتعود الى معدلاتها الموسمية وارتفاع طفيف بنسبة الرطوبة.

السبت: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وارتفاع إضافي بنسبة الرطوبة حيث يتشكّل الضباب على المرتفعات اعتبارًا من بعض الظهر كما تنشط الرياح أحيانًا شمال البلاد.

الأحد: غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة كما يتشكّل ضباب كثيف على المرتفعات خصوصاً الشمالية وتنشط الرياح أحياناً.

الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ناشطة أحيانًا، سرعتها بين١٠ و٣٠ كم/س.

الانقشاع: جيّد إجمالاً.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٣٥ و٦٠ في المئة.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إجمالاً.

حرارة سطح الماء: ٢٧°م.

الضغط الجوي: ١٠١٥ HPA

أي ما يعادل: ٧٦١ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: ٠٦:٥٠

ساعة غروب الشمس: ١٧:٥٥.