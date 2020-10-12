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بين قرار الداخلية والتربية.. هل تكون صحة التلاميذ في خطر؟

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 12 - أكتوبر - 2020 9:24 صباحًا
عودة الطلاب للمدارس

عودة الطلاب للمدارس

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بعد أسابيع من التأجيل، تبدأ اليوم المدارس خارج المناطق المقفلة بقرار وزارة الداخلية، باستقبال طلاب البريفيه والترمينال، وسط حالة من الإرباك سادت المشهد العام لدى الأهالي ولدى إدارات بعض المدارس.

فقد أثار قرار الوزير طارق المجذوب فتح المدارس اليوم في ظل التفشي المخيف لكورونا وإعلان وزير الداخلية إقفال 169 بلدة استغراب العديد من لجان الأهل والعاملين في الحقل التربوي والجمعيات الصحية الذين وصفوا القرار “بالقفز في المجهول، وتعريض التلامذة للخطر”، محملين وزير التربية وحكومة تصريف الأعمال مسؤولية ما قد تسببه هذه الخطوة من أذى.

ونقلت صحيفة  “الأنباء” عن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي استغرابه لقرار الوزير المجذوب بالتزامن مع قرار إقفال 169 بلدة بما يوازي 10 بالمئة من قرى وبلدات لبنان، مستهجنا التخبط الحاصل بين الوزراء، وسأل “هل جرى الكشف على المدارس الرسمية وتعقيمها؟”، وتحدث عراجي عن “حالات مرضية خطيرة وعدم توفر أمكنة في المستشفيات”.

وكانت كاميرا “صوت بيروت إنترناشونال” قد رصدت صباح اليوم عودة تلاميذ البريفيه والترمينال لإحدى كبرى مدارس صيدا، وسط إجراءات صارمة من كادر الإدارة المدرسية في تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة، واعتماد الكمامة كجزء من الزي المدرسي.

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