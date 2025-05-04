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بين 2016 و2025.. كيف تغيرت نسب الاقتراع في محافظة جبل لبنان؟

منذ دقيقتان
الانتخابات البلدية والاختيارية

الانتخابات البلدية والاختيارية

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سجّلت انتخابات العام 2025 البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان انخفاضًا ملحوظًا في نسب المشاركة الشعبية، مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها خلال انتخابات عام 2016، وذلك رغم تسجيل ارتفاع طفيف في بعض الأقضية.

وأعلنت وزارة الداخلية والبلديات، في تقريرها الأولي حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، أن النسبة العامة للاقتراع في محافظة جبل لبنان بلغت 31.16%، مقابل 38.70% في انتخابات عام 2016، ما يعكس تراجعًا في الحماسة الشعبية للمشاركة في العملية الانتخابية.

وبحسب الأرقام الرسمية، جاءت النسب على الشكل التالي:

– جبيل: انخفضت من 43% (2016) إلى 41.17% (2025)

– المتن: انخفضت من 35.20% إلى 26.89%

– الشوف: انخفضت من 37% إلى 31.11%

– كسروان: انخفضت من 46% إلى 42.46%

– عاليه: انخفضت من 38% إلى 29.39%

– بعبدا: ارتفعت من 23% إلى 26.66%

– المجموع العام لمحافظة جبل لبنان: انخفضت من 38.70% إلى 31.16%.

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