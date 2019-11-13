أخبار لبنان

“بيّ الكل” يستفز الكل.. والثوار يردون بقطع الطرقات

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بعد كلام رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم الأربعاء، والذي اعتبره الثوار مخيباً للآمال، انطلقوا لإقفال الطرقات في كل لبنان.
وبحسب غرفة التحكم المروري، الطرقات المقفلة هي:

أوتوستراد نهر الكلب باتجاه جونية

طريق المدينة الرياضية بيروت

أوتوستراد الجية مفرق برجا

طريقا بر الياس – المرج والمصنع في زحلة

مفرق قب الياس ـ شتورا

جسر جل الديب بالاتجاهين

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طريق فردان – بيروت

جسر الرينغ

طريق محلة مفرق قب الياس

طريق ضهر البيدر محلة جديتا العالي

تقاطع برج الغزال باتجاه جسر الرينغ

اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين

تقاطع ايليا في صيدا

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