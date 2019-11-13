“بيّ الكل” يستفز الكل.. والثوار يردون بقطع الطرقات

بعد كلام رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم الأربعاء، والذي اعتبره الثوار مخيباً للآمال، انطلقوا لإقفال الطرقات في كل لبنان.

وبحسب غرفة التحكم المروري، الطرقات المقفلة هي:

أوتوستراد نهر الكلب باتجاه جونية

طريق المدينة الرياضية بيروت

أوتوستراد الجية مفرق برجا

طريقا بر الياس – المرج والمصنع في زحلة

مفرق قب الياس ـ شتورا

جسر جل الديب بالاتجاهين

طريق فردان – بيروت

جسر الرينغ

طريق محلة مفرق قب الياس

طريق ضهر البيدر محلة جديتا العالي

تقاطع برج الغزال باتجاه جسر الرينغ

اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين

تقاطع ايليا في صيدا