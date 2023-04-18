"بُشرى سارّة" من كركي للفئات الخاصة الخاضعة للضمان

صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: “في إطار متابعة تحسين آلية تقديم الخدمات للمضمونين وتسهيل حصولهم عليها، يزف مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د.محمد كركي لكل من المختارين والأطباء والمضمونين الاختياريين والمتقاعدين بشرى سارة مفادها أنه أصبح بإمكانهم تسديد الاشتراكات المتوجبة عليهم للصندوق في أي مكتب من مكاتبه، من دون تكبد عناء الذهاب إلى مكتب التبعية كما جرت العادة، ولهذا الغرض أصدر المدير العام التعميم رقم 771 تاريخ 2023/4/18 الذي طلب بموجبه من مستخدمي الصندوق تنفيذ ما ورد أعلاه.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة في إطار استكمال مسيرة تحديث وتطوير آليات تقديم خدمات الضمان، لا سيما بعد الإعلان مؤخرًا عن إطلاق الموقع الالكتروني الرسمي التفاعلي للصندوق، وما احتواه من رزمة خدمات إلكترونية تسهل عملية حصول المضمونين وأصحاب العمل على خدماتهم.

وفي هذه المناسبة، يؤكد د. كركي على عزم الإدارة متابعة هذه المسيرة للتخفيف عن كاهل المضمونين، مشيرًا إلى أنّه لن يتوقف فقط عند تحسين آلية تقديم الخدمات، إنما يعد المضمونين بالقيام بكل ما يلزم للتمكن من رفع قيمة التقديمات الصحية بشكل تدريجي وتطبيق النظام الخاص لاستبدال تعويض نهاية الخدمة بمعاش تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب من المضمونين، لما لذلك من تأثير جد إيجابي على الأمن الصحي والاجتماعي في البلاد”.