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بُشرى للّبنانيّين: الكهرباء "راجعة"

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2023 6:52 مساءً
كهرباء - تعبيرية

كهرباء - تعبيرية

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أعلن مصدر في مصرف لبنان للـLBCI  أن المركزي لن يدفع أي دولار من الإحتياطي لـ Prime South  أو غيرها، وعلى الدولة أن تدفع من حساباتها أو مما تبقى من أموال في الـ SDR، وقد تبلغ رئيس الحكومة هذا الموقف.

يأتي ذلك فيما يبدو أنها فرجت على خط الكهرباء، فقد أفيد أن شركة Prime South  وبعدما حصلت على وعود شفهية من الرئيس نجيب ميقاتي بأن تحصل شهريًا على 7 ملايين دولار من مستحقاتها تعتزم معاودة تشغيل معملي دير عمار والزهراني.

يذكر أن شركة “برايم ساوث” أعلنت سابقًا اعتذارها عن انقطاع التيار الكهربائي.

وأشارت في بيان، إلى أنّها في الأسابيع الأخيرة، تفاجأت بأن “الأمور عادت إلى ما كانت عليه قبل 3 سنوات حيث لم تتوفر أي خطة لأي دفعات ولم يتم دفع أي مستحقات منذ تلك الفترة والذي أثّر سلبًا على قدرتنا على دفع المستحقات المالية المترتبة علينا مما جعلنا عاجزين عن الاستمرار في تأدية عملنا”.

 

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