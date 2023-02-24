بُشرى للّبنانيّين.. وصلنا إلى بداية النهاية للهزّات ولا خطر من تسونامي!

أشار رئيس حزب البيئة العالمي ضومط كامل، إلى أننا وصلنا إلى بداية نهاية أزمة الهزات التي مررنا بها بعد مرور المذنب الأخضر.

كامل وفي حديث عبر “صوت لبنان”، أضاف: “كان هناك خوف من أن تستمر قوة الجاذبية التي تسحب مياه البحر نحو الغرب حتى وقت طويل مما سيؤثر سلبًا على الصفائح التكتونية في المنطقة”، مؤكدًا أن لا خطر من تسونامي في البحر المتوسط، فهي تحصل بالمحيطات بسبب الزلازل الكبيرة لذلك لا داعي للهلع.

وتابع: “الوضع شبه مستقر والهزات التي تحصل بسيطة وأجواء المنطقة ليست أجواء زلازل ضخمة، وكان هناك خطر من مرور المذنب الأخضر لكنه مرّ وبتنا في المرحلة الأخيرة، وسنبقى نشعر ببعض الهزات البسيطة حتى نهاية الشهر الجاري”.