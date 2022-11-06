بُشرى من وزير الصحة: خلال 7 أيام نكون قد أسسنا لحماية مجتمعية!‏

جال وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض على محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل رافقه في الجولة وفد من ‏المنظمات الدولية والجمعيات المحلية والدولية تحضيرا لحملة التلقيح ضد الكوليرا، التي تطلقها الوزارة الاسبوع المقبل‎.‎

انطلقت الجولة في بلدة عرسال وشملت احد مخيمات النازحين السوريين والمستشفى الميداني، واطلع الأبيض على عملية تجهيز ‏المستشفى وعقد اجتماعاً في دار البلدية بحضور النائب ملحم الحجيري، رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري، مخاتير وفعاليات البلدة ‏ومسؤولية عن مخيمات النازحين‎.‎

وأكد أبيض ان الجولة شملت المستشفى الميداني الذي تم أنجازه لاستيعاب ٢٥ مريض كوليرا في حال حصول اصابات، بدل نقلها إلى ‏محلات بعيدة مسافة ٤٠ كلم، حاليا عدد الإصابات في البقاع، هي اقل من عكار وهذا امر جيد، لكن هناك خشية من تزايد الحالات‎.‎

واكد ان هدف الجولة هم من أجل اطلاق حملة نشر اللقاح، وقريبا سيصل ٦٠٠ الف جرعة لقاح كوليرا والسبت القادم ستبدأ حملة لقاح ‏الكوليرا من أجل الحماية والحد من الانتشار، في مناطق زراعية تعتمد على التصدير الزراعي والزراعة والسياحة والامن الغذائي هو ‏أولوية لدينا، ومن الأهمية ان نعمل للحد من انتشار الكوليرا ومن الاهمية ان نصل الى لبنان خالي من الكوليرا‎.‎

واشار الى ان هدف الحملة تغطية المزيد من السكان من السوريين واللبنانيين خلال فترة قصيرة من أجل اعطاء ٦٠٠ الف لقاح خلال ‏ثلاثة أسابيع والخطة التنفيذية سنعلن عنها يوم الثلاثاء وسنقوم بجولة على الفرق والأحياء والمنازل والشوارع للتلقيح من اعمار سنة ‏وما فوق ولقاح الكوليرا هو لقاح آمن يؤخذ عن طريق الفم وخلال‎ ‎سبعة إيام انشاءالله نكون قد اسسنا لحماية مجتمعية والمطلوب هم ان ‏نكون يد واحدة بين وزارة الصحة والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية، وما يهمنا مؤازرة الفعاليات والمخاتير ورؤساء البلديات من ‏أجل صحة المواطن وحماية المجتمع‎.‎

وأضاف الأبيض هناك حملات توعية وفرق تجول لشرح أهمية اللقاح وستنطلق الحملة بتضافر جهود الجميع يوم السبت المقبل، ‏والمطلوب ان نكون يداً واحدة لنجاح الخطة من أجل تجنيب البلاد والعباد‎.‎

وردا على سؤال حول بناء مستشفى حربتا، أكد أن هناك مشروعين اقرا بال ٢٠١١ لبناء مستشفى في عرسال وآخر ممول من دولة الكويت لبناء اربع مستشفيات على الأراضي ‏اللبنانية ومستشفى حربتا جزء من هذه المشاريع على الأراضي اللبنانية وتحدثنا مع رئيس مجلس الإنماء والأعمار حول تنفيذ هذه ‏المشاريع‎.‎

وردا على سؤال حول تنسيق بين وزارتي الصحة والزراعة، قال هناك مصلحة مشتركة وما يهمنا هو ألا يكون هناك كوليرا تخيف ‏المواطنين وتنعكس على المطاعم والمزروعات، والعودة الى الحالة الطبيعية.‏

واشار الى ان هناك فحوصات مثبتة في بعض المناطق بمياه الري بعضها ملوث بالكوليرا، ونتوجه للمواطنين التقيد بتعليمات غسل ‏الخضار، وطالما لدينا مشاكل بالمياه هناك مشاكل بالصرف الصحي‎.‎

وجزء ان لا ننظر لموضوع الكوليرا نظرة آنية وعلينا النظر إليها على أنها طويلة الأمد لتجنب الوصول إلى أزمة وبائية او سالمونيلا ‏وهناك تهيد للانتقال الكوليرا الى مناطق قريبة من عرسال كمنطقة الفاكهة وغيرها وهناك مشروع كبير لعرسال بالتعاون مع الصليب ‏الاحمر وآل‎ afp ‎بما يفوق ٨٠ مليون دولار ومن اول كانون ثاني يبدأ التنفيذ على الارض‎.‎

وركز الأبيض على أهمية حملات التوعية بالتعاون مع الشركاء الدوليين والجمعيات الأهلية والمحلية مشيراً الى اخذ عينات كانت ‏نتائجها مشجعة بنسبة ٨٠ بالمئة وتجاوب، وقال هناك أناس تلقوا جرعات كوليرا عام ١٩٩٠ وكانت النتائج جيدة، امس اطلقنا عمليات ‏التلقيح في السجون وكان الأمر مشجع والهدف هو من أجل الوصول إلى ٧٠ بالمئة لكي نبني خط دفاع اول بوجه الكوليرا وفي عكار ‏تحدثنا مع رجال الدين والمشايخ ومن اجل تكثيف حملات التوعية والتأكيد على أهمية تلقى اللقاح‎.

وردا على سؤال حول موت أحد الأطفال في منطقة البقاع الشمالي‎ ،‎أكد متابعته لمسالة موت الطفل مشيرا ان لدى وزارة الصحة أزمة باطباد الأطفال وكان في لبنان ٢٤ طبيب يعالجون الأطفال ما تبقى ‏منهم هم خمس الى ست اطباء ولدينا مشكلة بعدد الأطباء وهذه واحدة من آثار هجرة الأطباء ونحاول إيجاد حلول لهذا الموضوع‎.

وأشار الى ان وزارة الصحة تعمل ضمن خطة تشمل الجميع من اللبنانيين والسوريين.

بدوره طالب النائب ملحم الحجيري الأبيض بالتفتيش عن اسباب انتشار الوباء وكيف وجد وطلبنا من الوزير الجراد تحاليل لمياه الابار ‏الجوفية وحتى اليوم لم نحصل على الرد، لدينا مشكلة بيئية اكثر مما هي صحية بالنسبة للكوليرا وغيرها ونتمنى على الوزير اجراء ‏تحاليل للمياه التي تستخدم بري المزروعات الورقية وفي حالات الاستخدام المنزلي، وندعو الجمعيات واليونسيف والامن المتحدة التي ‏أجرت التحاليل بتحمل مسؤولياتها ونطلب منهم نتائج التحاليل التي قاموا بها‎.

من جهته راى رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري ان القرار الأهم هو ببناء مستشفى لان أهالي عرسال بحاجة للاستشفاء بالإضافة ‏إلى معالجة مسألة الصرف الصحي ونتمنى على المعنيين التسريع بذلك من أجل الوقاية تداركا لما هو أصعب‎.‎