بُشرى ميلاديّة كبيرة... 3 طوباويّين على طريق القداسة

صدر عن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي البيان الآتي:

“إلى إخواننا السادة المطارنة الأجلّاء،

وقدس الرؤساء العامّين والرئيسات العامّات المحترمات، وكهنة كنيستنا المارونيّة ورهبانها وراهباتها وسائر أبنائها وبناتها الأحبّاء.

يسعدني أن أبثّ إليكم بشرى ميلاديّة كبيرة، وهي أنّ قداسة البابا فرنسيس وافق اليوم السبت 17 كانون الأوّل الحالي، على إعلان الطوباويّين الإخوة المسابكيّين الثلاثة الشهداء بين القدّيسين، من دون حاجة إلى أعجوبة، لكونهم شهداء الإيمان.

وتجري الآن المعاملات الإجرائيّة لإعداد الإحتفال بإعلانهم قدّيسين على مذابح الكنيسة الجامعة. وقد كلّفنا سيادة أخينا المطران يوحنّا-رفيق الورشا متابعتها لدى مجمع القدّيسين.

إنّنا نلتمس شفاعتهم من أجل أن تظلّ كنيستنا المارونيّة شاهدة للمسيح في لبنان وسوريا وطنهم ومكان استشهادهم، وفي سائر بلدان الشرق الأوسط وعالم الإنتشار.

ونعرب لكم جميعًا عن تهانينا، شاكرين الله على أنّه يكلّمنا عبر الطوباويّين والقدّيسين من أبناء كنيستنا، لعلّ الجميع يصغون إلى ندائه. مع محبّتي وصلاتي وبركتي الرسوليّة”.