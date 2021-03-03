تأثير المنخفض الجوّي يشتدّ… إليكم التفاصيل

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال فترة قبل الظهر خصوصاً في المناطق الجبلية والداخلية وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق. تخف حدة الأمطار اعتباراً من المساء بعد اتجاه المنخفض شرقاً ويتحسن الطقس تدريجياً.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يشتدّ تأثير المنخفض الجوي المتمركز حالياً جنوب غرب قبرص اعتبارا من ظهر اليوم، مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحياناً حتى مساء غد الخميس حيث يتجه شرقاً ويستقر الطقس تدريجياً.

– ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار يتراوح بين 13و 22 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات. تهطل امطار خفيفة متفرقة قبل الظهر، ومن المتوقع أن تشتد غزارتها أحيانا اعتباراً من الظهر مع حدوث عواصف رعدية خصوصاً في المناطق الشمالية مترافقة مع رياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

الخميس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال فترة قبل الظهر خصوصاً في المناطق الجبلية والداخلية وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار اعتباراً من المساء بعد اتجاه المنخفض شرقاً ويتحسن الطقس تدريجياً.

الجمعة: قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصاً على الجبال وفي الداخل وضباب محلي على المرتفعات ورياح ناشطة أحياناً.