تأثير “joyce” مستمر... إليكم التفاصيل

يستمر تأثير المنخفض الجوّي البارد joyce على الحوض الشرقي للمتوسّط حيث تتساقط أمطار غزيرة وثلوج حتى صباح يوم السبت حيث تنحسر تدريجياً مخلفة موجات من الصقيع والتي تستمرّ حتى بداية الأسبوع المقبل.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتعها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا فترة قبل الظهر مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق نهارًا وتلامس الـ800 متر ليلاً.

السبت: غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والشمالية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 700 متر وما فوق، يتحسّن الطقس تدريجيًا اعتباراً من الظهر ويتحول الى قليل الغيوم وتحل موجات من الصقيع، نحذر من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع 700 متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خلال النهار مع بقائها متدنية خلال الليل. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتباراً من ارتفاع 900 متر.

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة .نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتباراً من ارتفاع 1000 متر.