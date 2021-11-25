تأجيل استحقاقات القروض السكنية العسكرية والأمنية

اتّخذت جمعية مصارف لبنان قراراً بالاجماع قضى بتأجيل الاستحقاقات المترتّبة على القروض السكنية لسنة إضافية لأفراد الجيش وسائر الأجهزة العسكرية والامنية التي وقّعت بروتوكولات إسكان مع المصارف اللبنانية، وذلك دون أن يترتّب على المقترضين أية فوائد تأخير أو أعباء أو عمولات إضافية، وذلك “إيماناً من الجمعية بأهمية دعم الأجهزة العسكرية والامنية في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمرّ بها الوطن”.

وأضافت في بيان: كما أن المصارف لن تقوم بتعديل بوالص التأمين على الحياة والمسكن لتشمل الفترة الممدّدة، تفادياً لتحميل المقترض أعباءً إضافية ناتجة عن تمديد التأمين. وتُبقي جمعية مصارف لبنان أبوابها مفتوحة لأي استفسارات أو مراجعات بهذا الشأن”.