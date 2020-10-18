تأجيل افتتاح العام الدراسي في 3 بلدات في الضنية

أعلنت الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة في بلدات: بخعون والسفيرة وكفرحبو في الضنية، تأجيل افتتاح العام الدراسي لمدة اسبوع، على ضوء قرار وزارة الداخلية والبلديات بإقفال هذه البلدات اسبوعا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد فيها.

فقد أوضحت ثانوية بخعون الرسمية المختلطة، في بيان، أنها وبعد صدور قرار وزارة الداخلية بإقفال بلدة بخعون، قررت التراجع عن قرارها بعودة الدراسة فيها يوم غد الإثنين، وإقفالها لمدة أسبوع، على أن تعاود التعليم الإثنين الذي يليه، أي في 26 تشرين الأول الجاري. كما أصدرت تكميلية بخعون الرسمية المختلطة بيانا مماثلا.

كذلك أعلنت مدرسة الإيمان في بلدة السفيرة، في بيان، تأجيل عودة الطلاب إلى صفوفهم، بعد قرار إغلاق البلدة.