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تأجيل الامتحانات الرسمية للامتياز الفني والمشرف المهني

منذ 5 دقائق
مدرسة

مدرسة

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اعلنت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري، في تعميم، تأجيل “الامتحانات الرسمية الخطية للعام 2020 لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني من تاريخ 30-31/10/2020 و 1/11/2020 الى تاريخ 9-10-11/11/2020”.

وذلك، “بالاستناد الى القرار رقم 374/2020 تاريخ 20/7/2020 (استئناف التحاق طلاب الامتياز الفني في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2019 / 2020 وتحديد تاريخ بدء الامتحانات الرسمية).

وبالاستناد إلى القرار رقم 54/2020 تاريخ 2/7/2020 (تحديد المواد التي ستستأنف الدراسة فيها والتي ستجري الامتحانات الرسمية لها لشهادة الامتياز الفني للعام الدراسي 2019/2020.

وبالاستناد إلى القرار 593/2020 تاريخ 26/10/2020 (تحديد مدة كل مسابقة ومعدل مواد الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني (الماستر) في جميع الاختصاصات لدورة 2020 ).

وبناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات”.

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