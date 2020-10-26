تأجيل الامتحانات الرسمية للامتياز الفني والمشرف المهني

اعلنت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري، في تعميم، تأجيل “الامتحانات الرسمية الخطية للعام 2020 لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني من تاريخ 30-31/10/2020 و 1/11/2020 الى تاريخ 9-10-11/11/2020”.

وذلك، “بالاستناد الى القرار رقم 374/2020 تاريخ 20/7/2020 (استئناف التحاق طلاب الامتياز الفني في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2019 / 2020 وتحديد تاريخ بدء الامتحانات الرسمية).

وبالاستناد إلى القرار رقم 54/2020 تاريخ 2/7/2020 (تحديد المواد التي ستستأنف الدراسة فيها والتي ستجري الامتحانات الرسمية لها لشهادة الامتياز الفني للعام الدراسي 2019/2020.

وبالاستناد إلى القرار 593/2020 تاريخ 26/10/2020 (تحديد مدة كل مسابقة ومعدل مواد الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني (الماستر) في جميع الاختصاصات لدورة 2020 ).

وبناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات”.