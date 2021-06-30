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تأجيل الوقفة الاحتجاجية المقررة في ساحة عبد الحميد كرامي غداً

1 - يوليو - 2021
ساحة النور في طرابلس

ساحة النور في طرابلس

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أجّل رئيس بلدية طرابلس رياض يمق الوقفة الإحتجاجية المقررة غداً الخميس الساعة 12 ظهراً، في ساحة عبد الحميد كرامي، النور، في طرابلس.

وقال: “نظرا إلى الظروف الأمنية والاقتصادية والتطوارات المتسارعة في طرابلس، وبعد التشاور مع القيادات والفاعليات في دار الفتوى والمطرانيات وغرفة التجارة والصناعة والزراعة ونقابات المهن الحرة، والنقابات الاقتصادية والعمالية وجمعيات التجار والجمعيات الخيرية والانسانية والثقافية والكشفية والرياضية وهيئات المجتمع المدني، تم توافق الجميع على تأجيل الوقفة الإحتجاجية التي كانت مقررة غدا الخميس لرفع الصوت عاليا رفضا للأوضاع الاقتصادية المزرية وغياب الدولة بكل مرافقها، وانهيار الليرة اللبنانية والارتفاع الجنوني للأسعار”.

وأضاف: “اتفقنا على عقد اجتماع موسع لكل القيادات المعنية يحدد مكانه وزمانه لاحقا لتدارس الخطوات المقبلة للمطالبة بحقوق طرابلس وصون كرامة اهلها”.

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