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تأجيل انتخابات أعضاء مجلس نقابة الصحافة لهذا السبب

منذ 40 دقيقة
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 أعلن نقيب الصحافة عوني الكعكي، في بيان أن “بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الانتخابية العامة، التي كانت مقررة اليوم الاثنين 22 نيسان الجاري، بفئتيها السياسية وغير السياسية، قد أرجئت، وفقا لنص المادة 23 من النظام الداخلي للنقابة، الى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين 29 نيسان الجاري لفئة المطبوعات السياسية، تليها بعد الانتهاء مباشرة جلسة الجمعية العمومية لفئة المطبوعات غير السياسية ووكالات الانباء المحلية.

وتكون هذه الجلسة قانونية بمن حضر، وذلك في دار نقابة الصحافة”.

وأمل الكعكي “مشاركة الزملاء الكرام في انتخابات اعضاء مجلس نقابتهم”.

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