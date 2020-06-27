تأجيل بت مطالب أهالي مدرسة أم المؤمنين في صيدا

تجمع أهالي طلاب مدرسة عائشة أم المؤمنيين، التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا، صباح اليوم، أمام مبنى المقاصد حيث مقر الجمعية، وسط تدابير لعناصر من الجيش وقوى الأمن.

وذلك لمواكبة اجتماع مجلس الإدارة والذي كان أعلنه رئيسها يوسف النقيب خلال لقائهم الخميس الماضي، واعدا ببت مطالبهم بإلغاء دفعة القسط الأخير ومستتبعاته من رسوم نقليات الباص والكومبيوتر، والإبقاء على رسم المئة ألف ليرة لحجز مقعد لكل طالب بدلا من 300 ألف، مراعاة للأوضاع المالية في ظل سيطرة كورونا وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

إلا أن الأهالي تبلغوا، بعد حوالى الساعة من الانتظار، تأجيل اللقاء في مقر إدارة المدرسة إلى العاشرة قبل ظهر بعد غد الاثنين.