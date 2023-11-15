تأجيل تسريح "العماد" لن يمرّ بسهولة.. وميقاتي يتحرك بين حدّين!

أوضحت مصادر سياسية مطلعة أنّ ملف تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون خضع لأوّل اختبار، بعدما كان يفترض أن يحضر، في سياق البحث التمهيديّ، داخل الحكومة، إلّا أنّ عدم اكتمال النصاب أدّى إلى تأجيل طرحه.

ورأت المصادر لصحيفة “اللواء” أن تمرير هذا الملف لن يكون بهذه السهولة انطلاقًا من القانون والسياسة، لا سيما أنّ أي قرار من الحكومة يحتاج إلى موافقة وزير الدفاع.

وأشارت إلى أنّ الإشكالية تكمن في تأمين ميثاقية القرار و”الغطاء المسيحيّ” لأيّ مخرج.

وكشفت المصادر نفسها عن أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يتحرك بين حدّين: تجنب التسرع والحرص على تجنيب الجيش الشغور القياديّ.