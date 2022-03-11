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تأجيل فتح أبواب المحميات مجاناً بسبب العاصفة

11 - مارس - 2022
محميات طبيعية في لبنان

محميات طبيعية في لبنان

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أوضح المكتب الاعلامي في وزارة البيئة أنه “بسبب العاصفة التي تطال عددا من المحميات الطبيعية وخصوصا في المرتفعات الجبلية تعلن وزارة البيئة فتح ابواب المحميات لمناسبة اليوم الوطني للمحميات الطبيعية مجانا يوم السبت الواقع في 19 آذار الحالي بدلا من يوم غد السبت تمكينا للمواطنين من التمتع بجمال هذه المحميات وبوجه لبنان الجميل”.

 

ويسيطر المنخفض الجوي البارد “Gretta” على الأراضي اللبنانية وبخاصة شمالاً وبقاعاً، إذ اشتدّت العواصف في المناطق الشمالية مع ساعات الفجر الأولى، وسجل تساقط للثلوج على المرتفعات اعتباراً من 1200 متر وما فوق وسط عصف رياح قوي وشديد البرودة ما أعاد تحريك جرافات مراكز رفع الثلوج لفتح الطرق.

وقد يستمر المنخفض الجوي مع الأمطار والثلوج الى بداية الأسبوع المقبل.

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