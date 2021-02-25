الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تأخر وصول الفيول فزادت ساعات تقنين الكهرباء!

25 - فبراير - 2021
مؤسسة كهرباء لبنان

مؤسسة كهرباء لبنان

A A A
طباعة المقال

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه، ورغم وصول الناقلتين البحريتين المحملتين بمادتي الفيول أويل (Grade A) و(Grade B) الى المياه الاقليمية اللبنانية، ورسوهما قبالة الشاطي اللبناني، تعذّر تفريغ حمولتيهما بسبب عدم فتح الاعتمادات المستندية اللازمة (باخرة الـGrade B)، وصعوبة استكمال الاجراءات المصرفية، وصدور موافقة الموردين لغاية تاريخه للتفريغ (باخرة الـGrade A). وأشارت الى أن هذا الأمر ادى الى انخفاض مخزون هاتين المادتين الى مستوياته الدينا حيث اشرف على النفاذ، مما نتج عنه تراجعاً في التغذية بالتيار الكهربائي بنحو 400 ميغاواط من اجمالي الطاقة المنتجة والبالغة نحو 1400 ميغواط، بحيث شهدت كل المناطق اللبنانية بما في منطقة بيروت الادارية ارتفاعاً ملحوظاً بعدد ساعات التقنين.

وأوضحت مؤسسة كهرباء لبنان أنها تقوم منذ 5 أشهر باتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة بشكل مستمر ومتواصل للحفاظ على اكبر قدر ممكن من الاستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي لأطول فترة ممكنة ضمن الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها البلاد، وذلك نظراً لوضعية مسألة الاعتمادات المستندية ، وصعوبة استكمال الاجراءات المصرفية وصدور موافقة للموردين للتفريغ، مؤكدةً أنهما امران خارجان عن ارادة وصلاحية مؤسسة كهرباء لبنان بالكامل، علما ان المؤسسة لا تزال تصرف لغاية تاريخه من الرصيد المتبقي من مساهمة الدولي في قانون الموازنة للعام 2020.

وأشارت الى أنه من المتوقع أن تتحسن التغذية تدريجياً فور المباشرة بتفريغ حمولتي الناقلتين البحريتين، لافتةً الى أنه من المرتقب وصول شحنة محملة بمادة الغاز أويل مساء السبت 27 شباط بما سيساهم بتحسن اضافي للتغذية بالتيار الكهربائي في حال تم استكمال الاجراءات المصرفية، وصدور موافقة المورد لتفريغ حمولتها.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولة تبيع المطاحن هبة الطحين العراقي
    أمين سر نقابة الافران: لتكليف الجيش مهمة الاشراف على عمل المطاحن
    بسام مولوي
    بعد انهيار مبنى في طرابلس.. مولوي يتحرك
    جعجع: هنيئاً لأهل القاع صمودهم الدائم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟