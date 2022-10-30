تأليف الحكومة يحتاج إلى معجزة

قال مصدر مطلع لصحيفة الديار إنه لا يبدو أن هناك املًا في تأليف الحكومة، لافتًا الى ان العملية تحتاج الى معجزة وأن هناك شبه استحالة لحصول امر إيجابي في ما تبقى من وقت قبل انتهاء ولاية الرئيس غدا.

وأضاف المصدر أن المشكلة لم تعد تتعلق في سبل الاتفاق على الوزراء والاسماء في ضوء التصعيد الاخير بين عون وباسيل من جهة وميقاتي من جهة اخرى. وأن صعوبات اضافية برزت تتمثل ببروز ازمة ثقة كبيرة، لا سيما بعد الهجوم الذي شنّه باسيل على رئيس حكومة تصريف الاعمال وعلى الرئيس بري.

وتقول المعلومات إن حزب الله ضغط بقوة لإزالة العقبات وتاليف حكومة جديدة قبل الدخول في الفراغ الرئاسي، لكنه اصطدم بمواقف متصلبة على وقع الضغوط المتبادلة بين الطرفين.

وفي ظل هذا المشهد المتشنج، تخوّفت مصادر سياسية من الذهاب في المرحلة المقبلة الى مزيد من التصعيد والتأزم، لا سيما بعد تصريحات باسيل وحديثه عن مقاومة ما اسماه محاولة سلب صلاحيات رئيس الجمهورية، متهمًا الرئيسين ميقاتي وبري بهذه المحاولة، ما استدعى ردًا قويًا من قيادة حركة امل مختتمًا بعبارة “يا عيب الشوم”.