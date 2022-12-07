تأمين ساعات الكهرباء.. فياض يكشف عن «الموعد الحاسم»

كشف وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنّه “قبل شراء الفيول علينا تأمين المال، وفي الأشهر الخمسة الأولى نحتاج إلى تأمين كامل المبلغ أيّ 600 مليون دولار، لكن مصرف لبنان قال إنَّ بإمكانه حجز 300 مليون دولار فقط”.

فياض وفي حديثٍ إلى “الجديد”، أكّد أنّ “15 كانون الأول هو التاريخ الحاسم لتحديد ساعات الكهرباء واذا تم تأمين الأموال تصبح التغذية الكهربائية مسألة أيام”.

كانت معلومات “الجديد” أفادت بأنّ كافة محطات الـ220 ك.ف التابعة لمؤسسة “كهرباء لبنان” معزولة عن الشبكة العامة بسبب توقف معمل الزهراني ما تسبب بعزل محطات صيدا ورأس بيروت والضاحية منذ 72 ساعة.

كما أشارت المعطيات بحسب “الجديد” إلى استمرار الأزمة إلى حين تشغيل معمل الزهراني.