الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 7 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تأمين ساعات الكهرباء.. فياض يكشف عن «الموعد الحاسم»

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 7 - ديسمبر - 2022 8:27 مساءً
وزير الطاقة وليد فياض

وزير الطاقة وليد فياض

A A A
طباعة المقال

كشف وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنّه “قبل شراء الفيول علينا تأمين المال، وفي الأشهر الخمسة الأولى نحتاج إلى تأمين كامل المبلغ أيّ 600 مليون دولار، لكن مصرف لبنان قال إنَّ بإمكانه حجز 300 مليون دولار فقط”.

فياض وفي حديثٍ إلى “الجديد”، أكّد أنّ “15 كانون الأول هو التاريخ الحاسم لتحديد ساعات الكهرباء واذا تم تأمين الأموال تصبح التغذية الكهربائية مسألة أيام”.

كانت معلومات “الجديد” أفادت بأنّ كافة محطات الـ220 ك.ف التابعة لمؤسسة “كهرباء لبنان” معزولة عن الشبكة العامة بسبب توقف معمل الزهراني ما تسبب بعزل محطات صيدا ورأس بيروت والضاحية منذ 72 ساعة.

كما أشارت المعطيات بحسب “الجديد” إلى استمرار الأزمة إلى حين تشغيل معمل الزهراني.

    المزيد من أخبار لبنان

    كهرباء لبنان
    سرقة كابلات لـ "كهرباء لبنان" بـ 150 ألف دولار
    مدينة صيدا
    مبنى آيل إلى السقوط في صيدا.. والسكان يجازفون بحياتهم!
    منشأة الزهراني النفطية
    محطات كهرباء صيدا ورأس بيروت والضاحية معزولة منذ 72 ساعة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    "حزب الله" رفع البطاقة الصفراء في وجه التمرد الباسيلي
    جبران باسيل
    الطشناك لباسيل... "كش ملك"
    عناصر من الشرطة الألمانية
    عملية أمنية ضخمة في ألمانيا تنقذ البلاد من مخطط دموي!