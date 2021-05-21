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تأمين 20 ألف وحدة من لقاح فايزر للمستشفى اللبناني الكندي

21 - مايو - 2021
وزير الصحة حمد حسن في المستشفى اللبناني الكندي

وزير الصحة حمد حسن في المستشفى اللبناني الكندي

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وقع وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن مع المستشفى اللبناني الكندي ممثلا بالنائب الياس بو صعب اتفاقية لتأمين عشرين ألف وحدة من لقاح فايز عبر وزارة الصحة العامة.

وتنص الاتفاقية على أن يسدد المستشفى ثمن اللقاحات عبر تحويل المبلغ الى حساب التبرعات لمكافحة كورونا في وزارة المالية لصالح وزارة الصحة لتسدده الوزارة بدورها الى الشركة بسعر اثني عشر دولارا للوحدة، على أن يصل اللقاح على مراحل خلال أشهر تموز و آب وأيلول من العام 2021 ما لم يطرأ أي تعديل من الشركة الموردة.

ويعطى اللقاح مجانا ووفق معايير خطة اللجنة الوطنية بحيث يجب أن يكون جميع المتلقين للقاح قد تسجلوا مسبقا عبر المنصة الخاصة بالتلقيح.

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