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لبنان الى نهائيات كأس العالم في كرة السلة

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2022 5:43 مساءً
المنتخب اللبناني لكرة السلة

المنتخب اللبناني لكرة السلة

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تأهل منتخب لبنان للرجال في كرة السلة لنهائيات بطولة العالم التي تستضيفها خمسة مدن السنة المقبلة في الفيليبين واليابان واندونيسيا، بفوزه على مضيفه المنتخب الهندي 95 – 63 (الاشواط 27 – 17، 49 – 29، 71 – 42، 95 – 63) في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم في ختام النافذة الرابعة.

وهذه المرة الرابعة يتأهل فيها لبنان لنهائيات بطولة العالم بعد 2002 و 2006 و 2010، علنا انه شارك في النهائيات الاخيرة ببطاقة دعوة خاصة “وايلد كارد”، بعدما سبق له التأهل مرتين من بوابة بطولة آسيا في 2001 و 2005، وقد حل وصيفا للصين وقتذاك في شانغهاي والدوحة على التوالي، قبل تغيير نظام التأهل لبطولة العالم.

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