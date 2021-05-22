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تابت: مستعد لتحمل مسؤولية إجراء الانتخابات وحدي

22 - مايو - 2021
جاد تابت

جاد تابت

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رد نقيب المهندسين في بيروت المعمار جاد تابت في بيان، على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول انتخابات نقابة المهندسين، وقال: “خلال اجتماع مجلس النقابة الذي عقد نهار الاربعاء في 19 أيار وبعد 4 ساعات من النقاش الحاد تخللها توجيه اتهامات لنقيب المهندسين بتعريضه حياة المهندسين لخطر بسبب اصراره على اجراء الانتخابات في المواعيد المقررة، طرح النقيب على المجلس اقرار التدابير التي تسمح بتنظيم الانتخابات حسب الخطة التي وضعت بالتعاون مع الصليب الاحمر.

وقد وافق 6 اعضاء وعارض ستة آخرون، بينما أعلن عضوان أنه لا يمكن لهما تحمل مسؤولية الخطة، طالبين من النقيب ان يتحمل هو شخصيا هذه المسؤولية”.

تابع تابت بيانه: “أمام رفض أكثرية المجلس تحمل مسؤولية إجراء الانتخابات حسب الخطة التي وضعت بالتعاون مع الصليب الاحمر رفع النقيب الجلسة، مؤكدا استعداده ان يتحمل وحده هذه المسؤولية شرط إعطائه هذه الصلاحية حسب ما تنص عليه قوانين النقابة، عبر استقالة ثلثي أعضاء المجلس، مما يسمح بتطبيق المادة 39 من القانون التي تعطي للنقيب وحده مسؤولية تسيير أعمال النقابة والدعوة لإنتخاب المجلس والنقيب الجديد ضمن مهلة شهرين”.

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