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"تاتش": تحسن كبير على صعيد جودة خدمة الاتصالات

منذ 9 دقائق
تاتش

تاتش

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أظهرت شركة تاتش في الاجتماع الدوري لوزارة الاتصالات ضمن خطة تحسين الخدمة ونوعية الاتصال وتأمين استمرارية القطاع والذي عقد في مبنى الشركة، أن توفر شبكتها خلال النهار يتجاوز معدل الـ 97% بينما يتخطى 99% خلال فترة الليل، مما هو متعارف عليه عالمياً بأنه من أعلى معدلات توفر الشبكة، رغم عدم توفر الطاقة الكهربائية من المصادر الطبيعية. ليس هذا فحسب، بل شهدت شبكة تاتش تحسناً كبيراً على صعيد جودة خدمة الاتصالات الصوتية التي بلغت نسبة الـ 99% (ممتازة) تماشياً مع المعدلات العالمية بحسب ما تم شرحه خلال الاجتماع.

تخلل الاجتماع تجربة حية أمام وسائل الإعلام على شبكة الجيل الرابع حيث بلغت السرعة حوالي 500 ميغابت في الثانية، وتجربة حية أخرى لشبكة الجيل الخامس المتوفرة في شركة تاتش منذ العام 2019، بلغت السرعة فيها 1900 ميغابت في الثانية، مما يعد من أفضل معدلات السرعة على صعيد شبكتي الجيل الرابع والخامس.

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