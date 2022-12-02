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"تاتش" تستنكر المغالطات: نفضّل استهلاك كل وسائل التفاوض البنّاءة لحل المسائل العالقة

منذ 11 دقيقة
شعار شركة تاتش

شعار شركة تاتش

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ردّت شركة “تاتش” على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من أخبار غير صحيحة البتة، مفادها إن إدارة الشركة تضغط على موظفيها لعدم المشاركة في الاعتصام التي دعت إليه نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان.

وقالت في بيان: “نأسف ونستنكر ما ورد من مغالطات تشير الى ممارسة ضغط من قبل إدارة تاتش على الموظفين.

ان شركة تاتش هي عائلة واحدة تحقق نجاحاتها بجهود كافة العاملين وتفانيهم بالعمل لخدمة الوطن والمواطن.

إن إدارة شركة تاتش وموظفيها يفضّلون استهلاك كل وسائل التفاوض البنّاءة لحل كل المسائل العالقة على وسائل الاعتراض الأخرى كالاعتصام والإضراب التي قد يكون لها تبعات سلبية على مصلحة القطاع والمواطن معاً.

ان نجاح شركة تاتش يعود إلى حرص إدارتها الدائم بالتنسيق الوثيق مع وزارة الاتصالات، وفرق عملها من مهندسين وفنيين واداريين بتوفير أفضل جودة اتصالات، بالإضافة إلى حرصها الدائم بتأمين متطلبات موظفيها سيما في هذه الأوقات الصعبة التي نعاني منها جميعاً.
وعليه نعود ونؤكد ان الدعوة التي نوجهها لعائلة تاتش هي متابعة العطاء والتضحية من اجل المصلحة العامة، مجددين الالتزام على الاستمرار بالعمل مع وزارة الاتصالات من اجل متابعة تحسين أوضاع كافة العاملين”.

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