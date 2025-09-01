تاتش: تشويش خارجي مزمن على الشبكة في الجناح

أعلنت شركة “تاتش” في بيان، أن “الشبكة تتعرض منذ فترة إلى تشويش خارجي مزمن اشتد مؤخرا في منطقة الجناح، مما يؤثر جزئيا على جودة خدمة الاتصالات والبيانات”.

واعلنت أنها “تدرس كل الحلول المحتملة لتحسين جودة الخدمة في المنطقة، تحديدا في مستشفى الزهراء، وضمان استمرارية الخدمة لمشتركيها بالتنسيق التام مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية”.

واعتذرت الشركة عن “أي إزعاج ناتج من هذا الظرف الخارج عن إرادتها”، معلنة أنها “ستُبقي مشتركيها على بينة من أي تطور في هذا المجال”، مؤكدة حرصها “الدائم على تأمين أعلى مستويات الجودة والاستقرار في خدماتها”