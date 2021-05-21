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عدد من المطلوبين بجرائم مختلفة في قبضة الجيش

21 - مايو - 2021
آخر تحديث: 21 - مايو - 2021 12:18 مساءً
الجيش اللبناني - أرشيفية

الجيش اللبناني - أرشيفية

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أوقفت دورية من مديرية المخابرات المطلوب (ف.ف) في منطقة الكفاءات- بعبدا، لإقدامه على الإتجار بالأسلحة والذخائر وإطلاق النار، وضبطت بحوزته كمية من الذخائر الحربية. وبالتحقيق معه اعترف بشراء كمية كبيرة من الأسلحة وبيعها في مختلف المناطق اللبنانية.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة صبرا – الحرش الفلسطينيين (ج.م) و(ي.ذ) والمصري (أ.ن) والمواطن (أ.ح) لإقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق النار في أكثر من مناسبة في أماكن وتواريخ مختلفة، وقيامهم بترهيب المواطنين وتشكيل عصابة مع آخرين لسلب المارة، وضبطت بحوزتهم كمية من الأوراق النقدية المزورة والمخدرات.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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