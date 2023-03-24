تبادل لإطلاق النار بين الجيش وسيارتين!

أعلنت قيادة الجيش في بيان أنّه “أثناء مرور أشخاص داخل سيارتين عند حاجز حربتا – البقاع التابع للجيش اللبناني، لم يمتثلوا لأوامر عناصر الحاجز وأطلقوا النار نحوهم، فردّ العناصر بالمثل ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار وتوقيف عدد من الأشخاص المذكورين”.

أثناء مرور أشخاص داخل سيارتين عند حاجز حربتا -البقاع التابع للجيش اللبناني، لم يمتثلوا لأوامر عناصر الحاجز وأطلقوا النار نحوهم فردّ العناصر بالمثل ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار وتوقيف عدد من الأشخاص المذكورين.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/NI59LrBGCk — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) March 24, 2023

وكانت المعلومات قد أشارت إلى أنّ قوة من الجيش نفّذت مكمناً أمنياً لموكب مطلوبين من آل زعيتر في أطراف بلدة حربتا، مؤلف من ثلاث سيارات رباعية الدفع ويضمّ 13 فرداً، تخلّله اشتباك مسلح بين القوة والمطلوبين، أسفر عن مقتل م.ص. زعيتر وجرح اثنان من المطلوبين هما م. ن. زعيتر (ابن المطلوب نوح زعيتر) وم. ع. زعيتر، واعتقال م. ع. زعيتر وآخرين.