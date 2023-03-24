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تبادل لإطلاق النار بين الجيش وسيارتين!

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 24 - مارس - 2023 9:20 صباحًا
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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أعلنت قيادة الجيش في بيان أنّه “أثناء مرور أشخاص داخل سيارتين عند حاجز حربتا – البقاع التابع للجيش اللبناني، لم يمتثلوا لأوامر عناصر الحاجز وأطلقوا النار نحوهم، فردّ العناصر بالمثل ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار وتوقيف عدد من الأشخاص المذكورين”.

وكانت المعلومات قد أشارت إلى أنّ قوة من الجيش نفّذت مكمناً أمنياً لموكب مطلوبين من آل زعيتر في أطراف بلدة حربتا، مؤلف من ثلاث سيارات رباعية الدفع ويضمّ 13 فرداً، تخلّله اشتباك مسلح بين القوة والمطلوبين، أسفر عن مقتل م.ص. زعيتر وجرح اثنان من المطلوبين هما م. ن. زعيتر (ابن المطلوب نوح زعيتر) وم. ع. زعيتر، واعتقال م. ع. زعيتر وآخرين.

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