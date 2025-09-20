تبدّل ملحوظ في خطاب قاسم.. ولعب على الوقت؟

دعا الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في اطلالته، عصر امس، المملكة العربية السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة. والبدء بحوار بين الطرفين لمعالجة ما سماه الاشكالات القائمة التي من شأنها ان تجيب على المخاوف وتؤمن المصالح المشتركة. باعتبار اسرائيل هي العدو وليست المقاومة.

وأشار قاسم الى أن المنطقة امام منعطف سياسي استثنائي خطير، واصفاً اسرائيل بالكيان التوسعي للتحكم بالعالم.

وفي محاولة لطمأنة الداخل، أكد قاسم ان سلاح المقاومة وجهته العدو الاسرائيلي وليس لبنان ولا السعودية، ولا اي مكان في العالم، داعياً من أسماهم خصوم حزب الله الى عدم تقديم خدمات لاسرائيل.

ولمست مصادر مطّلعة في اتصال مع الانباء الالكترونية تبدلاً ملحوظاً في خطاب قاسم، على عكس الاطلالات الماضية.

وبرأي المصادر فإن امين عام حزب الله يريد اللعب على الوقت لتمرير الانتخابات النيابية قبل الحديث عن تسليم السلاح لان تسليم السلاح قبل الانتخابات من وجهة نظره يضعف حزب الله.