تجار الابنية في المنية يشكون من عدم تسلمهم من تجار الإسمنت الكمية الكافية

في لقاء مع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط ووزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله، شكا وفد من تجار الابنية في منطقة المنية، من عدم تسلمهم من تجار الإسمنت الكمية الكافية من الإسمنت لتلبية احتياجاتهم وبالسعر الذي حددته الدولة، معتبرين ان “هذا الامر يشكل ظلما وإجحافا بحقهم وبحق كل القطاعات المرتبطة بقطاع البناء”، كما لفتوا الى “توفر البضاعة وامكانية شرائها إنما بسعر السوق السوداء”.

واجرى حب الله اتصالات عدة مع المعنيين ومع شركات الترابة، شرح خلالها معاناة تجار الابنية الذين توقفت أعمالهم وتكبدوا خسائر كبيرة، وطالبهم ب”الإسراع بايجاد حل لهذه المشكلة”.

من جهتها وعدت شركات الترابة حب الله بأنها “ستجد طريقة لتأمين الإسمنت”.