تجار البقاع: ما حصل يمس مباشرة بكرامتنا

أوضحت “نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع” و”جمعية تجار بعلبك” أن “ما حصل من عملية سرقة وتشليح لصاحب مؤسسة في سوق بعلبك التجاري في وضح النهار سابقة خطيرة وعملا جباناً يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، ويمس مباشرة بكرامتنا وكرامة كل شريف في هذه المنطقة”.

وأضاف في بيان: “تجرنا هذه الحادثة الى الأمن الذاتي والذي نحاول دائما أن نتجنبه، لذلك ندعو الأجهزة الأمنية كافة والمعنيين في السلطات المحلية والأحزاب السياسية إلى التعاون فيما بينهم والكشف السريع عن المجرمين المسفلة، كما ندعو اخواننا التجار وكل المواطنين لليقظة الدائمة والحذر”.

وأكد أن “بعلبك ستبقى مدينة المحبة والسلام وستبقى محطة تسوق وأمل لكل لبنانيين وقبلة للسائحين”.