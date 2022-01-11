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تجار بعلبك: لوضع حد للاعتداءات على المحال التجارية

11 - يناير - 2022
أسواق بعلبك

أسواق بعلبك

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استنكرت “نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع” و”جمعية تجار بعلبك” في بيان مشترك “الأعمال الإجرامية التي تقوم بها عصابات السرقة لأهلنا أصحاب المحال التجارية، وكأنه لا يكفي هذه المدينة وأهلها ما تعانيه من أزمات اقتصادية وحرمان وإهمال من الحكومة، حتى يكمل هؤلاء على ما تبقى لتجارنا وأهلنا من مصادر رزق، فنستيقظ كل يوم على عملية سرقة واعتداء وإطلاق نار عشوائي على مؤسساتنا ولا من رادع أو واعظ”.

وأضاف: “نتوجه إلى القوى الأمنية وبلدية بعلبك وكل مسؤول عن حماية المدينة بالتحرك وتحمل مسؤولياتهم وملاحقة هؤلاء المجرمين، لئلا يضطر كل شخص إلى حماية نفسه مع ما يترتب عليه من آثار سيئة وتفلت للسلاح”.

وأمل أن “يلاقي نداءنا هذا آذانا صاغية للحفاظ على ما تبقى لأهلنا من مقومات الحياة، ولكي لا تتحول بعلبك إلى مزرعة يستقوي فيها الذئاب على تجارنا وأبنائنا”.

وختم: “نوجه نداءنا هذا بشكل خاص للذين حملناهم أمانة نقل صوتنا إلى المسؤولين، كما ندعو أهلنا وتجارنا الكرام إلى اليقظة والحذر في هذه المرحلة”.

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