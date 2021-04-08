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تجار عاليه: هل تعاقب منطقتنا وتحرم قصداً من المواد المدعومة؟

8 - أبريل - 2021
جمعية تجار عاليه

جمعية تجار عاليه

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سألت جمعية “تجار عاليه” في بيان، عن “المواد المدعومة”، معتبرة أن “لبنان عموما، وعاليه خصوصا، يعيشان اليوم أزمة خانقة”، لافتا إلى أن “قدرة المواطنين الشرائية أصبحت معدومة، فالمواطن يبحث عن المواد المدعومة يوميا، ويقضي يومه متجولا في المحلات والملاحم والسوبرماركت للبحث عنها”.

وأشار إلى أن “السلع المدعومة باتت نادرة جدا بالنسبة إلى سكان عاليه والمنطقة، لا سيما الأساسي منها مثل الزيت، الأرز، الحليب، والسكر، وخصوصا اللحوم، علما أن مصرف لبنان مستمر في دعمها و لم يبدأ بعد مرحلة الترشيد الذي كثر الحديث عنه أخيرا”.

وسألت: “هل عاليه والمنطقة تعاقبان وتحرمان قصدا من هذه المواد”، وقالت: “إذا كان الأمر غير ذلك، فهل من يجيب إذا كانت المواد المدعومة تصل بشكل كاف؟ نحن نكرر مطلبنا بإلغاء الدعم وتأمين بطاقة دعم لكل مواطن لبناني محتاج، الأمر الذي يتيح للشعب اللبناني الاستفادة من الدعم الذي يحتكر ويهرب إلى الخارج. فهل من يسمع ويجيب؟”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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