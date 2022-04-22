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"تجاوب دولي سريع لدعم لبنان".. سلام وقّع التقرير النهائي لتأمين القمح

22 - أبريل - 2022

امين سلام

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أنهت وزارتا الاقتصاد والتجارة والمالية، نتيجة اجتماعات مكثفة، جولة التفاوض مع البنك الدولي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام لوضع مسودة قانون لقبول قرض طارئ قيمته 150 مليون دولار لشراء مادة القمح بغية تأمين مادة الطحين الحيوية في ظل الأزمات التي أثّرت سلبا في توافر هذه السلعة، منها الحرب الروسية- الاوكرانية ووضع الدولار النقدي في لبنان.

يرمي البرنامج الى تأمين استقرار في توافر الكميات المطلوبة للاستهلاك الوطني والحفاظ على السعر.

وبذلك، وقّع الوزير سلام التقرير النهائي للمفاوضات. وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك الدولي، سيُستكمل المجرى القانوني لهذا الملف في مجلس الوزراء والجهات المعنية تمهيدا لإحالة المشروع إلى مجلس النواب.

وقال الوزير سلام: “يثمّن للبنك الدولي تجاوبه السريع لدعم لبنان في هذه المرحلة العصيبة التي يمر فيها، تحديداً في موضوع الامن الغذائي”.

وأضاف، “التحديات الهائلة التي يواجهها لبنان واللبنانيون، لا تحتمل المس في أمنه الغذائي وخبزه اليومي. لهذا سنقوم بكل ما يلزم لحماية وتأمين الخبز كمادة استراتيجية. ونعمل ايضاً على برامج عدة مع جهات دولية أخرى سنعلن عنها تباعاً، والاجواء ايجابية”.

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