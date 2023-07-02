الأحد 14 ذو الحجة 1444 ﻫ - 2 يوليو 2023 |
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"تجدد": جريمة القرنة السوداء تطال العيش المشترك.. ومسؤولية الدولة كبيرة

منذ 24 ثانية
كتلة "تجدد"

كتلة "تجدد"

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أشارت كتلة “تجدد” إلى أنّ “اللبنانيين فُجعوا بالجريمة البشعة التي أودت بحياة ضحيتين في القرنة السوداء، في تكرار للحوادث المشبوهة التي تشهدها المنطقة منذ سنوات وإلى اليوم”، معربةً عن إدانتها “هذا الفعل الإجرامي بشدة”.

وأكدت “تجدد”، في بيان، أنه “لا يوجد أي عذر، أمام السلطة السياسية والأمنية والقضائية، للتلكؤ عن توقيف الفاعلين بسرعة، وإحالتهم إلى القضاء كي ينالوا العقاب الرادع، فهؤلاء ارتكبوا جريمة، ليس بحق بشري وأهلها فقط، ولا تطالها وحدها، بل تطال العيش المشترك، الذي نحن على ثقة تامة بأن الأيادي المشبوهة لن تنجح في مسه”.

وأضاف البيان: “في هذا السياق، لا يسعنا إلا الإشادة والتقدير لموقف فاعليات بشري وعائلاتها وأهلها، الذين احتكموا إلى الدولة، كما نقدر عاليًا، مواقف المرجعيات السياسية والدينية، وفي طليعتها موقف دار الفتوى، الذي قطع الطريق على فتنة مشبوهة يراد حدوثها، كما نقدر البيان المشترك الذي صدر عن دار الفتوى في طرابلس، ومطرانية طرابلس المارونية، الذي قطع الطريق على الفتنة”.

كما رأت الكتلة أنّ “مسؤولية الدولة كبيرة لتحقيق العدالة، وبسرعة، كما أن مسؤوليتها تكمن في إيجاد حل عادل للنزاع العقاري، يرضي جميع الأطراف، ويقطع الطريق على أرباب الفتنة”.

 

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