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"تجدد": ساهمنا بتأمين النصاب لحماية الجيش من التجاذبات السياسية

منذ 10 دقائق
كتلة "تجدد"

كتلة "تجدد"

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أشارت كتلة “تجدد” في بيان، إلى أنّ “كتلتنا تخطت استثنائياً موقفها الدستوري الثابت بعدم جواز التشريع في غياب رئيس الجمهورية، وساهمت في الوقت المناسب بتأمين النصاب في مجلس النواب، لإقرار مشروع قانون التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، كي نمنع الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية، وكي نحمي بالتالي الجيش والمؤسسات الأمنية من التجاذبات السياسية، ونحمي ما تبقى من دولة، كما لنصون أمن واستقرار لبنان واللبنانيين، في هذه الظروف البالغة الخطورة”.

وأضافت: “سنبقى على تعاون وتنسيق مع شركائنا في المعارضة وجميع القوى الحريصة على لبنان”.

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