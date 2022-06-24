تجمعات تروج للشذوذ الجنسي في لبنان.. والداخلية تتحرك

توجه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي بكتاب الى كل من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام حول منع تجمعات تهدف الى الترويج للشذوذ الجنسي، وذلك بعد تلقي الوزارة اتصالات من المراجع الدينية الرافضة لانتشار هذه الظاهرة .

وجاء في كتاب الوزير مولوي:

“بعد انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة حفلات وأمسيات للترويج للشذوذ الجنسي في لبنان، وبعد ان تلقت هذه الوزارة اتصالات من المراجع الدينية رافضة لانتشار هذه الظاهرة، ونظراً لما ينتج عن هذه الظاهرة من تأثيرات سلبية على الفرد والمجتمع، وحيث أنه لا يمكن التذرع بالحرية الشخصية للتعبير عن هذه النشاطات وإساءة استخدامها، في حين ان هذا الأمر مخالف للعادات والتقاليد في مجتمعنا ويتناقض مع مبادئ الأديان السماوية، لذلك يطلب إليكم فوراً اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إقامة أي احتفال أو لقاء أو تجمع يهدف إلى الترويج لهذه الظاهرة، ورفع تقارير بالنتيجة”.