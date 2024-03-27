تجمعا الأطباء والديموقراطي: للخروج من أزمة النظام الصحي

دعا المكتب الصحي المركزي في “التجمع الوطني الديموقراطي” في لبنان واللجنة الصحية في “تجمع الأطباء في لبنان”، في بيان، “وزارة الصحة العامة، الى وضع استراتيجية واضحة و علمية، للقطاع الصحي في لبنان ، بالتعاون والتنسيق مع جميع مكونات القطاع العامة والخاصة، بما فيها الجمعيات التي تعنى بالشأن الصحي، من اجل الخروج من ازمة النظام الصحي الراهن”.

كما شدد التجمعان، على “ضرورة ان تستعيد وزارة الصحة، مسؤولية الإشراف المباشر، على القطاع الصحي، بدءاً من استعادة المستشفيات الحكومية و مراكز الرعاية الصحية ، الى مسؤوليات الادارة المباشرة لوزارة الصحة”.

كذلك أكدا على أن “النهج الحالي المتبع من قبل الوزارة، الذي تخلى عن دوره، لصالح مجالس الادارة الاستثمارية للمستشفيات، اثبت فشله التام، بحيث تحولت الاخيرةالى هيئات ادارية مستتبعة، انعدمت فيها وحدة المعايير المهنية والخدماتية والادارية. ‎وتحت عنوان الظروف الخاصة، بات لكل مستشفى هيكل اداري ووظيفي، متفاوت وغير متساو، في المهام والحقوق والواجبات”.

‎و أشار التجمعان الى أن” وحدة المعايير المهنية والخدمية والإدارية في المستشفيات الحكومية، لا يمكن ان تستعاد الا بادارة واحدة ، وبمعايير وطنية واحدة وبدور رئيسي واساسي وموحد للمستشفيات الحكومية ، في كامل القطاع الصحي في لبنان ، طبابة واستشفاء ودواء وأداء، وحفاظا على حقوق الموظفين والعاملين في كل المستشفيات ومراكز الرعاية الحكومية”.