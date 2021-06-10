الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تجمع أصحاب الصيدليات أعلن عن التوقف القسري عن العمل "الجمعة والسبت"

10 - يونيو - 2021
صيدلية "تعبيرية"
A A A
طباعة المقال

أعلن تجمع أصحاب الصيدليات عن “التوقف القسري عن العمل يومي الجمعة والسبت المقبلين بالتضامن والتنسيق مع مراسلي نقابة صيادلة لبنان في المناطق لحشد اوسع تضامن مع هذا التحرك الرامي الى ايصال صوتنا لمن يعنيهم الامر من المسؤولين عن الوضع الذي وصل اليه الواقع الصحي والدوائي في البلد، ولوضع الحلول السريعة لهذه الازمة المستفحلة، والتي تتفاقم يوما بعد يوم بعدما باتت الصيدليات شبه خالية من الادوية وحليب الاطفال”.

وأكّد التجمع، في بيان، ان “مطالبنا هي نقابية مهنية حياتية تتعلق بالامن الصحي للمواطن ولا دخل لنا بزواريب السياسة والسياسيين”، مؤكدا أن “أي محاولة لأي جهة لاستغلال هذا التحرك وهذه المطالب لاهداف سياسية لن تفلح في حرف بوصلة تحركنا واستثماره في غير مكانه الصحيح”.

وأوضح ان “تحركنا لا يشمل المشاركة في أي اضراب او اعتصام او تظاهرة موجهة ضد اي جهة ليبقى ضمن إطاره المهني المطلبي المحق”.

    المزيد من أخبار لبنان

    سمير جعجع
    جعجع: وصولي إلى الرئاسة سيغير كل شيء!
    نانسي عجرم
    نانسي عجرم نجمة حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2022
    عملية سلب
    تعرض شاب لمحاولة قتل وسلب في النبطية.. اليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة