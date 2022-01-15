تجمع أصحاب محطات الجنوب: "عتب ولوم" على وزير الطاقة

استنكر “تجمع أصحاب محطات الجنوب” في بيان “صدور جدولين للأسعار في يوم واحد”. وشدد على “التزام قرار نقابة أصحاب المحطات”.

وقال: “بصفتنا نقابة، لدينا عتب ولوم على المديرية العامة للنفط وعلى وزير الطاقة بشكل خاص، بسبب إصدار جدول أسعار مرتين في يوم واحد، وخصوصا أن الشركات المستوردة للنفط لا زالت تعتمد السعر الأول في بيع البضاعة، والسعر الجديد يسري مفعوله من يوم غد أي فعليا من الاثنين المقبل، وهذا يعني اعتماد سياسة كسر للمحطات وأصحابها، وهذه السياسة تتنافى مع السياسات السابقة، فنحن أصحاب المحطات لم ننس كيف افرغتم مستودعاتنا ومنعتم الشركات من تسليم البنزين قبل ارتفاع الأسعار، فماذا اليوم في الانخفاض؟”

وسأل: “أصحاب المحطات يحرصون على تأمين السلعة للمواطن، ولكن من يحمينا من الخسارة والإفلاس، وخصوصا أننا لم نتسلم البضائع من الشركات المستوردة على السعر الجديد، والجدول صدر مساء الجمعة والشركات تقفل في نهاية الأسبوع؟ أليس هذا دليل إفلاس وزارة الطاقة؟ هذا السؤال برسم معالي وزير الطاقة”.

ودعا عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إلى “الكف عن التباكي على المحطات، فهو لا صفة له سوى أنه صاحب محطة وقود”.